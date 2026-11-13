Жительница Эстонии получила срок за ввоз двух сковородок в Россию

В Эстонии суд приговорил 62-летнюю женщину к четырем месяцам условно за попытки ввезти в Россию две сковородки, кофейные фильтры и 50 евро наличными в обход санкций Евросоюза, сообщает Сноб .

Вируский уездный суд признал женщину виновной в трех нарушениях антироссийских санкций Евросоюза. О решении сообщила государственная телерадиокомпания ERR.

В феврале пограничники в Нарве нашли в ее багаже две новые алюминиевые сковородки из «Икеи». В марте при досмотре они обнаружили купюру в 50 евро, а в октябре на контрольно-пропускном пункте «Койдула» — шесть упаковок фильтров для кофе. Евросоюз запрещает ввозить все эти предметы в Россию со своей территории.

Суд решил конфисковать и уничтожить сковородки и фильтры, а 50 евро передать государству. Женщина также должна возместить судебные издержки в размере 1 000 евро.

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