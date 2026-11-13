В Химках проведут открытые соревнования по дронрейсингу среди юниоров

Юниоры и юниорки от 9 до 18 лет примут участие в открытых соревнованиях по дронрейсингу на базе Химкинского лицея. Организатором выступит Дом юных техников «Интеграл», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытые соревнования по авиамодельному спорту в классе гоночных мультироторных моделей F-9U (дронрейсинг) пройдут в Химкинском лицее по адресу: ул. Машинцева, 6. Их организует Дом юных техников «Интеграл».

За звание лучших поборются юниоры и юниорки от 9 до 18 лет. На старт выйдут спортсмены из Химок, Клина, Балашихи и Сергиева Посада.

Участникам предстоит провести дроны по сложной трассе с препятствиями. Результат зависит от скорости и точности управления: важны реакция, умение просчитывать маневры и сохранять концентрацию. Любая ошибка может стоить времени и повлиять на место в итоговой таблице.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.