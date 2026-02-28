«Росатом» эвакуировал с АЭС в иранском Бушере 94 человека, в том числе детей
Фото - © РИА Новости
«Росатом» провел эвакуацию персонала на площадке сооружения АЭС «Бушер» и столице Ирана. Страну покинули дети работников, избыточный персонал и те, кто захотел уехать, — суммарно 94 человека, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Часть работников находятся на АЭС «Бушер». Другие вернулись в поселок проживания.
Предпринимаются нужные меры для обеспечения безопасности. Некоторых сотрудников из Тегерана привезли в посольство РФ.
Утром 28 января США и Израиль атаковали ракетами Иран. Тот ударил в ответ. Горячая фаза конфликта продолжается.
