«Росатом» эвакуировал с АЭС в иранском Бушере 94 человека, в том числе детей Общество сегодня в 16:12 Фото - © РИА Новости

«Росатом» провел эвакуацию персонала на площадке сооружения АЭС «Бушер» и столице Ирана. Страну покинули дети работников, избыточный персонал и те, кто захотел уехать, — суммарно 94 человека, сообщает пресс-служба госкорпорации.