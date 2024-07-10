Росаккредитация отзывает фейковые сертификаты после расследования журналистов

Сертификат соответствия — это необходимый документ для продажи большого количества товаров на территории России. Обезопасить себя от некачественных товаров потребителям становится все сложнее, поскольку сегодня практически на любой товар, даже несуществующий, можно легко получить фейковый сертификат, сообщает Life.ru со ссылкой на «SHOT Проверка».

Среди таких товаров — детские игрушки, одежда, обувь, техника, косметика и многое другое.

Для получения сертификата соответствия предприниматели обязаны отправить образцы импортированных товаров на экспертизу в специализированную лабораторию, которая подтвердит их соответствие стандартам безопасности. Однако проведение таких исследований занимает много времени и требует значительных финансовых затрат, при этом результаты не всегда предсказуемы.

Именно поэтому на территории ЕАЭС появился рынок поддельных сертификатов — участники предлагают пройти экспертизу в лаборатории, требуя лишь фото товара для документации. Таким образом, можно легализовать любой товар: от «паленой» продукции и подделок до контрабанды.

«SHOT Проверка» провела эксперимент, в результате которого были выявлены масштабные схемы выдачи лабораторных сертификатов даже на несуществующие детские кроссовки по сгенерированной нейросетью фотографии, а также на кроссовки с фото из Сети. После проверки сертификаты были оперативно отозваны Росаккредитацией.

Заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев отметил, что в 2024 году была прекращена деятельность порядка 139 аккредитованных лиц, в том числе лабораторий и центров.

«Тема резонансная. <…> У нас есть норма, она появилась недавно: если аккредитованное лицо в течение года допустило массовую необоснованную выдачу сертификатов, а это три и более, либо одновременно три, либо в течение года, либо три раза по одному, то его исключают из национальной части», — заключил Соловьев.