«Романтика утонула в бытовухе»: как вернуть былые чувства в паре

Со временем у многих пар начинают пропадать романтика и прежний огонек в отношениях. Часто такое происходит, когда мужчина и женщина уже долго вместе. Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич рассказала РИАМО, как парам обновить свои чувства и вернуть в отношения угасшую романтику.

Романтика и чувства в отношениях притупляются, так как их постепенно вытесняют рутина и бытовые вопросы.

«Дело в том, что когда мы долго живем вместе, то у нас притупляется чувство новизны, мы начинаем чувствовать себя „на своей территории“, расслабляемся и привыкаем к партнеру. Часто по прошествии лет мы смотрим друг на друга как на социальную роль, функцию. Мы — родители, друзья, близкие родственники, опора и поддержка друг для друга. Казалось бы, ради этого и создаются длительные отношения. Но в какой-то момент мы понимаем, что ушло что-то очень важное. Уходят то самое волнение и привлекательность, которые когда-то были. Мы перестаем быть возлюбленными и любовниками, часто у нас даже нет времени, чтобы побыть вдвоем, поговорить, заново влюбиться друг в друга», — объяснила Галич.

Она добавила, что для пар очень важны свидания, совместные ритуалы, это помогает освежить отношения. Для этого не надо привязываться ко Дню всех влюбленных или к другим датам. Галич отметила, что делать такие сюрпризы стоит чаще. При этом не будет лишним заранее обговорить планы.

«Вот хорошие идеи для пар: воссоздать первое свидание или свидание, на котором признались в любви, сходите на мастер-класс, квест или интересную экскурсию. Вы даже можете оба очень хотеть просто лежать и ничего не делать. Снимите номер в отеле или организуйте поездку за город, но только так, чтобы никто вас не беспокоил, и насладитесь спокойным отдыхом, расслаблением и вкусной едой», — посоветовала Галич.

Она отметила, что не стоит гнаться за масштабом и грандиозностью сюрприза или подарка. На первом месте должны стоять чувства и эмоции, которые вы испытываете друг к другу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.