Рогов назвал «войной дронов» ночной налет украинских беспилотников на регионы РФ
Украинские войска нанесли удары беспилотниками по нескольким российским регионам этой ночью. Этот налет председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал «войной дронов».
Политик напомнил, что, по сообщениям губернаторов регионов России, ночью украинские войска атаковали несколько регионов. Так, над Курской областью сбили 12 дронов самолетного типа, в Тульской два, в Калужской семь.
В Липецкой области украинские войска тоже пытались атаковать гражданскую инфраструктуру беспилотниками. Их удалось «подавить», однако точная информация о количестве не сообщалась.
Ранее аэропорт Домодедово приостановил работу из-за атаки БПЛА на Москву. Самолеты перенаправляли на запасные воздушные гавани в Самаре, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.