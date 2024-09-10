Рогов назвал «войной дронов» ночной налет украинских беспилотников на регионы РФ

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Украинские войска нанесли удары беспилотниками по нескольким российским регионам этой ночью. Этот налет председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал «войной дронов».

Политик напомнил, что, по сообщениям губернаторов регионов России, ночью украинские войска атаковали несколько регионов. Так, над Курской областью сбили 12 дронов самолетного типа, в Тульской два, в Калужской семь.

В Липецкой области украинские войска тоже пытались атаковать гражданскую инфраструктуру беспилотниками. Их удалось «подавить», однако точная информация о количестве не сообщалась.

Ранее аэропорт Домодедово приостановил работу из-за атаки БПЛА на Москву. Самолеты перенаправляли на запасные воздушные гавани в Самаре, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.