«Родители не вывозят»: психолог назвала причину роста числа брошенных детей

«Давайте сразу разделим: беспризорные — это дети, которые живут на улице, вне семьи, а безнадзорные — те, за кем перестали следить родители, но дом у них формально есть. И та, и другая категория, к сожалению, растет в числе. Первая причина — это колоссальный рост стресса. И общемирового, и внутри нашей страны. Информационный поток, который обрушивается на человека каждый день, экономические проблемы, расслоение в обществе — все это давит на психику», — сказала Гладких.

Она добавила, что наш организм реагирует на это по-разному: у кого-то включаются соматические болезни (рост числа случаев онкологии также наблюдается), у кого-то — психические расстройства. Кто-то уходит в алкоголизацию и наркотизацию, потому что реальность становится невыносимой.

«Если страдает взрослое поколение, если родители находятся в состоянии хронического стресса, депрессии или зависимости, они физически и ментально становятся неспособными следить за детьми. Ребенок предоставлен сам себе — сначала на несколько часов, потом на дни, а потом и вовсе оказывается на улице», — отметила психолог.

Гладких уточнила, что второй важный фактор — это события, которые уносят жизни. Если не срабатывают механизмы опеки или помощь родственников, ребенок пополняет ряды безнадзорных.

«И третье — экономика. Разрыв между доходами и реальным уровнем жизни становится пропастью. Люди не справляются, не вывозят финансово. Кто-то уходит в запой, кто-то — в депрессию, а кто-то принимает страшное решение — отказывается от детей, потому что не может их обеспечить. Это не оправдание, это констатация факта: нищета разрушает семьи», — заключила специалист.

