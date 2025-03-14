Родители Королева продолжают контролировать качество школьного питания

В рамках проекта «Родительский контроль» родители Королева посетили школьную столовую и проверили, как организовано горячее питание детей. Они продегустировали традиционный завтрак, включающий пшенную кашу на молоке, бутерброды, печенье и какао. Родители отметили хорошие вкусовые качества блюд и соответствие утвержденному меню, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мне понравился завтрак, он очень вкусный, как в детстве. С удовольствием попробовала все, что было в меню. Моему ребенку также нравится школьная выпечка, оценивала и ее. Обязательно запишусь и на дегустацию обеда. Спасибо за такую возможность!» — сказала Ирина.

Проект «Родительский контроль» предоставляет возможность родителям записаться на дегустацию блюд школьного меню и оценить условия приготовления пищи. Запись осуществляется через классного руководителя или на школьном портале, что делает процесс простым и доступным. Для обратной связи в приложении предусмотрен специальный чек-лист, позволяющий родителям объективно оценивать состояние пищеблоков, качество используемых продуктов и соблюдение санитарных норм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», – сказал Воробьев.