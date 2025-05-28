Родителей Подмосковья ждут на собрании по профилактике детского травматизма в ДТП

29 мая состоится областное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Спикерами выступят министр образования Московской области Ингрид Пильдес и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области Виктор Кузнецов. Они расскажут о важных аспектах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в регионе, обсудят статистику ДТП с участием детей, причины возникновения аварий и поделятся рекомендациями по снижению риска травмирования.

«Спикеры также уделят внимание роли родителей в формировании культуры безопасного поведения на дороге и значимости образовательных мероприятий, направленных на повышение осведомленности о правилах дорожного движения», — отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Собрание пройдет в 18:20 в формате прямого эфира на платформе видеохостинга телеканала «360», что позволит родителям и всем желающим подключиться к обсуждению.

Участие в мероприятии будет полезным для всех, кто заботится о безопасности своих детей и хочет внести вклад в снижение числа дорожно-транспортных происшествий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.