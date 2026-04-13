Роботы-надсмотрщики начали следить за порядком в самарских колониях

В самарских колониях появились роботы, которые фиксируют нарушения режима и реагируют на нештатные ситуации, сообщает Mash .

По одному кибернадсмотрщику появилось в двух исправительных учреждениях области. Пока что они работают в тестовом режиме.

У роботов есть функция видеонаблюдения и навигации. Устройство будет сканировать территорию и посылать сигналы, если произойдет нарушение режима. К примеру, робот будет докладывать о беглецах и дебоширах.

Один из кибернадсмотрщиков — робот «Городовой» от производителя «Гумич РТК». В октябре 2025 года его показали на выставке.

Предварительно, в колониях в ближайшем будущем могут появиться целые киберпатрули. Группа роботов будет следить за порядком и безопасностью сотрудников и заключенных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.