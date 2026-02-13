Для киновечеров: мордовские колонии закупили аппараты для сладкой ваты и попкорна

В мордовских колониях для пожизненно заключенных массово устанавливают аппараты для сладкой ваты и попкорна. Также ИК приобретают кинопроекторы, светомузыку и колонки, сообщает Mash .

Так, руководство «Торбеевского централа», где отбывают наказание многие серийные маньяки, уже приобрело аппарат для попкорна, кинопроектор ультравысокого разрешения, на котором можно смотреть 3D, и экран для него.

В этой колонии отбывают сроки в том числе ангарский маньяк Михаил Попков, чертановский маньяк Владимир Белов и приговоренный к пожизненному заключению грузинский наемник Мамука Гацерелия.

Всего в Мордовии аппараты для попкорна закупили уже несколько колоний с 2023 года. Некоторые ИК приобрели это оборудование даже дважды. Также колонии обзаводятся другими интересными девайсами.

Например, кинопроектор появился в ИК-4, где отбывают срок иностранцы, осужденные за шпионаж и контрабанду наркотиков. ИК-3 в 2025 году приобрела светомузыку, беспроводную колонку и проектор с экраном на общую сумму 150 тыс. рублей.

