РКН разблокировал сайт агрегатора онлайн-обменников BestChange

Роскомнадзор открыл доступ к сайту агрегатора криптовалютных обменников BestChange.ru после его блокировки на территории РФ, сообщает РБК .

Сайт исчез из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора. Поиск на соответствующей странице ведомства не выдает результатов.

Также сайт агрегатора снова стал открываться у пользователей на территории РФ.

РКН заблокировал BestChange.ru 10 февраля. Эта блокировка стала уже четвертой для агрегатора. Юристы компании каждый раз добивались снятия ограничений.