РКН разблокировал сайт агрегатора онлайн-обменников BestChange
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Роскомнадзор открыл доступ к сайту агрегатора криптовалютных обменников BestChange.ru после его блокировки на территории РФ, сообщает РБК.
Сайт исчез из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора. Поиск на соответствующей странице ведомства не выдает результатов.
Также сайт агрегатора снова стал открываться у пользователей на территории РФ.
РКН заблокировал BestChange.ru 10 февраля. Эта блокировка стала уже четвертой для агрегатора. Юристы компании каждый раз добивались снятия ограничений.