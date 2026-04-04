ЕС разработал стратегию борьбы с растущим риском лесных пожаров

Леус: 2025 год признали худшим сезоном в Европе по активности лесных пожаров

В Европе продолжают увеличиваться масштабы и частота возникновения лесных пожаров. На этом фоне Евросоюз опубликовал новую стратегию борьбы с данным стихийным бедствием, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

2025 год был признан худшим сезоном в Европе по активности лесных пожаров. Всего было сожжено более миллиона гектаров. Еврокомиссия считает, что количество возгораний увеличилось из-за изменений климата и других сопутствующих факторов.

Она разработала стратегию, которая направлена на то, чтобы предотвратить опасность, обеспечить готовность и реагирование на угрозы. Также в документе сделан акцент на повышении устойчивости к лесным пожарам и снижении их воздействия.

Ключевым элементом нового подхода усиление внимания к профилактике, включая экосистемные меры, направленные на создание более пожароустойчивых ландшафтов. Также ЕК настаивает на постоянном предварительном размещении пожарных в зонах повышенного риска.

Евросоюз хочет расширить пожарный парк RescEU за счет 12 дополнительных самолетов и пяти вертолетов. Также будет совершенствоваться европейская информационная система о лесных пожарах, поддерживаемая спутниковыми данными Copernicus.

Ранее в 17 регионах России начался лесопожарный сезон. В их числе Белгородская, Московская, Астраханская, Калининградская, Смоленская области, Адыгея, Приморский и Краснодарский края.

