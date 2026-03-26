В 17 регионах России начался лесопожарный сезон

Лесопожарный сезон открыт уже в 17 российских регионах. Об этом предупредил глава Рослесхоза Иван Советников, сообщают « Известия ».

В числе регионов, где сезон уже начался, — Белгородская, Московская, Астраханская, Калининградская, Смоленская области, Адыгея, Приморский и Краснодарский края.

По словам Советникова, в этом году старт сезона ожидается в апреле, а не в марте, как годом ранее. Однако расслабляться рано: особое внимание следует уделить югу России и Кавказу, где силы и средства должны быть в максимальной готовности.

Глава Рослесхоза отметил, что практически все весенние лесные пожары возникают по вине человека. Нарушение правил безопасности может привести к серьезным последствиям.

