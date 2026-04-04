Папа римский после призыва Пентагона заявил, что доминирование чуждо пути Христа

Министр войны США и глава Пентагона Пит Хегсет призвал молиться за военнослужащих, воюющих против Ирана. В ответ на эти слова Папа римский Лев XIV заявил в проповеди, что желание доминировать чуждо пути Иисуса Христа, сообщает РИА Новости .

Хегсет в своем призыве ранее заявил, что американцам надо молиться за своих соотечественников, которые воюют против Ирана «во имя Христа».

Папа римский отреагировал на это словами о том, что желание доминировать не соответствует пути Христа.

По его словам, люди склонны считать себя могущественными, когда доминируют над кем-то, и победоносными, когда уничтожают равных себе. Но такой путь идет вразрез с путем Христа, который «предлагает нам пример самоотдачи, служения и любви».

Как писала Daily Mail, ранее на Хегсета обрушился шквал критики из-за того, что он обращался к Богу с просьбой «излить свой гнев» и призывал к «сокрушительным актам насилия» в Иране.

