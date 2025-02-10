РКН заблокировал сайт агрегатора криптовалютных обменников BestChange

Роскомнадзор вновь заблокировал доступ к сайту агрегатора криптовалютных обменников BestChange.ru, который является одним из самых популярных на территории России, сообщает РБК .

Данный ресурс числится в реестре запрещенных, следует из данных на официальном сайте РКН. В результате пользователи, находящиеся на территории РФ, не могут открыть страницу агрегатора.

Как заявили в BestChange, юристы компании решают данный вопрос. Они хотят добиться снятий ограничений с сайта.

Ранее данный ресурс уже блокировался РКН три раза. Во всех случаях причина заключалась в размещении в открытом доступе информации о биткоине, которая считается запрещенной в РФ согласно закону. Юристы компании добились разблокировки.

Между тем эксперт спрогнозировал курс биткоина на ближайшие годы. По его словам, он будет падать следующие год-два.