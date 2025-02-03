Будет потихонечку падать: эксперт спрогнозировал курс биткоина на ближайшие годы

Рынок криптовалют обвалился, а курс биткоина в моменте опускался до 91 тыс. долларов. Как заявил технический директор «Крипто-А» Григорий Семух, биткоин продолжит падение в течение следующих нескольких лет, сообщает BFM.RU .

Ранее рынок криптовалют обвалился на 240 млрд долларов. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая.

Курс биткоина в моменте был 91 тыс. долларов. Семух считает, что у этой криптовалюты начался свойственный ей цикл падения.

«У него есть свой цикл — он 2-3 года растет, потом падает», — сказал эксперт.

По словам Семуха, аналитики ждали, что курс биткоина начнет падать после 100 тыс. долларов, но после прихода к власти Трампа он какое-то время рос. Сейчас же цикл роста завершился.

Эксперт отметил, что в течение нескольких следующих лет курс биткоина продолжит падать. Он может опуститься до 80 тыс. долларов. Вслед за биткоином начнут падать альткоины. Семух заключил, что курс будет «потихонечку падать следующий год-два».