Торговая война США и Канады обрушила крипторынок: биткойн упал до рекорда

Курс биткойна рухнул ниже 93 тыс долларов из-за торговой войны США и Канады

На криптовалютном рынке произошло самое крупное падение за всю его историю — он обвалился на 240 млрд долларов. На это повлиял ряд причин, сообщает Mash .

Так, криптовалюты могло обрушить решение американского президента Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая. Также отразилась политика Федеральной резервной системы Штатов.

Кроме того, сильно выросли объемы продаж криптоактивов на фоне падения их стоимости из-за продолжительного роста.

Еще на обрушение рынка повлияла новая китайская нейросеть DeepSeek, из-за которой кратно выросла конкуренция в техносекторе. Тот в свою очередь тесно связан с цифровыми активами.

Предварительно, за сутки крипторынок потерял около 20% — сильно просели все торгующиеся на нем криптовалюты. Курс биткойна рухнул до 92,9 тыс. долларов.

Произошедшее можно назвать настоящим «черным понедельником» для криптоинвесторов. Ранее крупнейший обвал рынка фиксировался во время эпидемии коронавируса.