РКН начал массово блокировать VPN-протокол VLESS

Пользователи частных VPN-серверов пожаловались на сбой в работе протокола VLESS. Эксперты связывают это с действиями Роскомнадзора, сообщается на сайте digital-report.ru .

По словам пользователей, у них не работают конфигурации, которые до этого исправно функционировали. На сбой жалуются жители почти всей страны, от Калининграда до Дальнего Востока.

Под удар попали и те люди, которые арендует личные серверы (VPS) и используют протокол VLESS, считающийся одним из самых надежных для маскировки VPN-соединения под обычный веб-трафик (HTTPS).

Эксперты считают, что блокировка связана с внедрением новых алгоритмов машинного обучения в систему ТСПУ (технических средств противодействия угрозам) Роскомнадзора. ИИ обучается вычислять «отпечатки» трафика VLESS, даже если он замаскирован под HTTPS, и блокировать его.

По словам специалистов, с внедрением данных алгоритмов в систему ТСПУ Роскомнадзора VPN-протоколы будут требовать постоянной технической адаптации.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Роскомнадзор может приступить к тотальной блокировке мессенджера Telegram на территории России.

