РКН хочет обязать аккаунты более чем с 1 тыс подписчиков передавать свои данные

Роскомнадзор хочет, чтобы владельцы аккаунтов, у которых более 1 тыс. подписчиков, передавали свои личные данные. Сюда войдут фамилия, имя, отчество и контакты, сообщает «Подъем» .

В ведомстве пояснили, что это не является регистрацией в Роскомнадзоре. Передача данных представляет собой уведомление о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации.

Без уведомления пользователи не смогут продавать рекламу компаниям из России.

Ранее Роскомнадзор напомнил видеохостингу YouTube об оборотных штрафах за блокировку российских каналов, число которых с начала этого года уже превысило 80 против 27 годом ранее.