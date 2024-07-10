YouTube заблокировал свыше 80 российских каналов в 2024 году

Роскомнадзор напомнил видеохостингу YouTube об оборотных штрафах за блокировку российских каналов, число которых с начала этого года уже превысило 80 единиц против 27 годом ранее, сообщает «Интерфакс» .

В ведомстве подчеркнули, что сервис, который принадлежит Google LLC, массово блокирует каналы государственных СМИ РФ, страницы популярных писателей и артистов, поддерживающих страну и действия властей.

Так, с 2022 года хостинг заблокировал видеоканалы «Соловьев LIVE», «Крым 24», Совета Федерации, певцов Shaman, Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса, Юлии Чичериной, футбольных клубов и многих других.

Как считают в Роскомнадзоре, применяемые YouTube ограничения нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, а также беспрепятственного доступа к ней. В ведомстве назвали действия хостинга цензурой.

В российских законах прописана ответственность за игнорирование владельцами ресурсов в Сети выданных им предупреждений о нарушении прав, включая цензуру отечественных СМИ. За это положен штраф в размере от 5% до 10% совокупного объема выручки компании за предыдущий год, но не менее 4 млн рублей. За повторное нарушение штраф вырастает.