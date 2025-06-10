РКФ прокомментировала гибель собак на выставке «Россия 2025» в Подмосковье

На выставке собак «Россия 2025», где, по информации СМИ, погибли питомцы, были предприняты все меры безопасности. Владельцы были предупреждены обо всех нюансах. Также на мероприятии дежурили 12 государственных ветеринарных специалистов, сообщили РИАМО в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Готовясь к проведению выставок в летнее время, организатор обязан создать все условия для того, чтобы владелец, который по определению несет полную ответственность за благополучие своей собаки, был проинформирован о специфических правилах техники безопасности в жаркую погоду, имел доступ к воде и возможность укрыть собаку от солнца, а главное, чтобы он в любой момент мог обратиться за экстренной ветеринарной помощью и получить ее.

«На выставке «Россия 2025» все эти меры были предприняты: владельцы были жестко предупреждены о недопустимости оставления собак в салоне автомобилей без кондиционирования, в непосредственной близости от выставочных площадок были оборудованы тенты, участникам была выделена достаточная площадь для размещения собственных палаток, в непосредственной близости от рингов были размещены кулеры с питьевой водой», — сообщили в пресс-службе РКФ.

На мероприятии в течение всего времени работы дежурило 12 государственных ветеринарных специалистов, каждый из которых имел при себе необходимые препараты и был готов оказать помощь собаке по первому же сигналу. Кроме того, на площадке дежурила полностью оборудованная машина скорой ветеринарной помощи, имелись громкоговорители и множество персонала, готового помочь с логистикой.

«Должны сказать, что ни одного официального обращения по поводу перегрева ни в оргкомитет, ни к ветеринарам не поступало, и ни одного факта гибели собаки официально зарегистрировано не было. Но мы тоже читаем социальные сети и знаем, что у кого-то из наших участников случилось несчастье по дороге с выставки. Сейчас мы проводим тщательный анализ ситуации и пытаемся понять, почему владельцы не обратились туда, где им могли и были готовы помочь, и не было ли какого-то сбоя в нашей цепочке информирования и помощи», — подчеркнули в РКФ.

Как только будут выяснены все эти вопросы, федерация вернется с более подробным комментарием. Возможно, по итогам потребуется введение более жестких условий ветеринарного контроля для допуска собак на выставки и более жестких санкций по отношению к владельцам, пренебрегающим здоровьем своих собак в поездках и на мероприятиях.

Ранее в Сети появилась информация, что на выставке «Россия 2025», которая объединила более 10 тыс. собак, погибли около 10 питомцев. По словам некоторых пользователей, на мероприятии не было необходимой инфраструктуры, в том числе тентов от солнца, воды и мисок. В результате животные задыхались от жары.