Рядового ракетной дивизии из Москвы арестовали по делу об оправдании терроризма

Измайловский суд Москвы арестовал рядового 28-й Гвардейской ракетной дивизии по делу об оправдании терроризма. 20-летний военнослужащий занимался криптотрейдингом и обсуждал хадисы ислама, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Уголовное дело в отношении срочника Мухаммеда А. возбудили 9 декабря.

Молодой человек на протяжении нескольких лет был активен в религиозных чатах, изучал хадисы и делился мыслями о криптотрейдинге. Эти беседы продолжались до его призыва в армию.

Сейчас некоторые из его комментариев и сообщений в Telegram удалены.

Ранее в Курске суд отправил в колонию 17-летнего школьника, признанного виновным в оправдании терроризма и попытке присоединиться к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК)*.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

