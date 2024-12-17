Рядом с черной дырой в центре Млечного пути впервые нашли двойную звезду

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У обнаруженной двойной звезды в центре Млечного пути могут быть планеты

Астрономы обнаружили двойную звезду с высокой вероятностью планетной системы в центре Млечного пути рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A*, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейскую южную обсерваторию.

У двойной звезды, названной D9, могут быть планеты, так как они формируются вокруг относительно молодых звезд, указано в публикации.

Авторы статьи уточнили, что период вращения вокруг Стрельца А* двухзвездной системы составляет 372 земных дня и похож таким образом на земной цикл вокруг Солнца.

Система D9 находится в скоплении космических объектов, похожих на густые газовые облака, но по параметрам похожим на звезды.

Ранее сообщалось, что ученые предполагают нахождение океанов воды под поверхностью Марса.