Ряд российских областей сможет увидеть северное сияние в течение часа

В течение ближайшего часа над рядом российских областей вероятно возникновение северного сияния. Световое явление может наблюдаться в таких городах, как Воркута, Салехард, Мурманск, Новый Уренгой, Тикси, Архангельск и Анадырь, сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной атмосферы Института космических исследований РАН.

По данным специалистов, в течение ближайшего часа в ряде российских регионов существует вероятность появления полярного сияния. Свечение с большей долей вероятности можно будет увидеть в Воркуте (45%), Салехарде (41%), Мурманске (40%), Новом Уренгое (38%), Тикси (32%), Архангельске (21%) и Анадыре (16%), а также в Нижневартовске (12%), Ханты-Мансийске и Сыктывкаре (по 11%).

Меньшая вероятность наблюдения северного сияния будет у жителей таких городов, как Петрозаводск (9%), Якутск (8%), Санкт-Петербург (5%), Новгород (3%) и Екатеринбург (2%).

Для москвичей, новосибирцев, казанцев, красноярцев и жителей ряда других крупных городов вероятность увидеть полярное сияние крайне мала и оценивается в 1%.

С начала февраля на Солнце зарегистрировано уже семь вспышек самого высокого класса Х. Эти вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая нашей планеты, могут вызывать магнитные бури и провоцировать возникновение полярных сияний.

Ранее сообщалось, что 4 февраля на Солнце произошла вторая по мощности вспышка в 2026 году.

