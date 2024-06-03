Ряд государственных сайтов в России временно недоступен

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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в понедельник днем зафиксировал частичную недоступность некоторых государственных сайтов. В настоящее время проводится анализ инцидента, сообщается на сайте ЦМУ ССОП.

«3 июня с 11:50 ЦМУ ССОП фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной стал сбой на одном из участков магистральной сети связи. В настоящее время специалисты проводят анализ.

Ранее стало известно, что в магазинах «Верный» по всей России не принимают безналичную оплату после атаки хакеров. В работе платежных терминалов произошел массовый сбой.