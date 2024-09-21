РИА Новости: ЧОП и несколько компаний фигурируют в деле «Крокуса»

В уголовном деле, которое открыли после теракта в «Крокус сити холле», указаны названия ЧОП и нескольких компаний. Они некачественно оказывали подмосковному концертному залу некоторые услуги, к документам получили доступ РИА Новости .

Было возбуждено уголовное дело по третьей части 238 УК России — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее вред здоровью или смерть более двух лиц». Его завели против начальства компании Crocus Group, частного охранного предприятия «Крокус профи» и других фирм, которые обслуживали зал.

Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта. Тогда группа преступников атаковала посетителей из автоматов, после чего устроила поджег. Умерли 145 россиян.

Ранее сообщалось, что выплаты пострадавшим при теракте в «Крокусе» начнутся с 23 сентября. В фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева было подано около 300 заявок.