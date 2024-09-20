Выплаты пострадавшим при теракте в «Крокусе» начнутся с 23 сентября

Выплаты пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» начнутся с 23 сентября. В Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева более 300 заявок от пострадавших и их родственников, сообщает пресс-служба Crocus Group.

Комиссия по приему, распределению и выдаче благотворительной помощи обработала 341 заявку и установила 12 категорий пострадавших. На сегодняшний день все собранные деньги распределены между подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов.

В первую очередь выплаты получат дети-сироты, оставшиеся без одного или обоих родителей, родители-пенсионеры погибших, а также люди, которые получили тяжелую инвалидность и нуждающиеся в дальнейшей медицинской помощи и реабилитации.

Всего за время работы программы помощи пострадавшим при теракте в Фонд поступило более 140 млн рублей.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник», и начали расстреливать людей, затем подожгли здание. В результате их действий погибли 145 человек.

О трагедии высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал произошедшее «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.