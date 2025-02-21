Режиссер Кононов умер на борту самолета Москва-Иркутск
Режиссер ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов скончался на борту самолета во время авиарейса из Москвы в Иркутск, сообщает ИА «Регнум».
По предварительной информации, он умер от сердечного приступа.
Пассажирский Boeing 737 рейса SU-1564 утром вылетел из Шереметьево в Иркутск. На высоте десяти тысяч метров в 60 км северо-восточнее Владимира пилоты передали сигнал срочности: в самолете один из пассажиров не подавал признаков жизни
Самолет сел в Шереметьево в штатном режиме. Прибывшая к самолету реанимационная бригада была вынуждена констатировать смерть режиссера.
Ранее сообщалось, что в Москве умер Борис Бобров, младший брат известного советского футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва. Он пережил своего родственника на 45 лет.