Режиссер Кононов умер на борту самолета Москва-Иркутск

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Режиссер ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов скончался на борту самолета во время авиарейса из Москвы в Иркутск, сообщает ИА «Регнум» .

По предварительной информации, он умер от сердечного приступа.

Пассажирский Boeing 737 рейса SU-1564 утром вылетел из Шереметьево в Иркутск. На высоте десяти тысяч метров в 60 км северо-восточнее Владимира пилоты передали сигнал срочности: в самолете один из пассажиров не подавал признаков жизни

Самолет сел в Шереметьево в штатном режиме. Прибывшая к самолету реанимационная бригада была вынуждена констатировать смерть режиссера.

Ранее сообщалось, что в Москве умер Борис Бобров, младший брат известного советского футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва. Он пережил своего родственника на 45 лет.