В Москве умер Борис Бобров, младший брат известного советского футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва. Он пережил своего родственника на 45 лет, сообщает «МК: срочные новости» .

Известно, что мужчина регулярно выходил на прогулки. Накануне он также вышел на улицу, но внезапно потерял сознание. Это произошло во дворе его дома на Ленинском проспекте.

Спасти Бориса Михайловича не удалось. Ему было 90 лет.

Борис Михайлович окончил институт внешней торговли. Он работал в различных торгпредствах.

Однажды мужчина спас жизнь своему старшему брату Всеволоду. Борис Михайлович пообещал разбудить родственника в 4 часа утра 7 января 1950 года. Хоккеист должен был лететь со своей новой командой ВВС на игру в Челябинск.

Однако Всеволода не разбудили вовремя, будильник также не прозвонил, на рейс он опоздал. Самолет, в котором он должен был находиться, упал. Погибли все, кто был на борту. Самого Всеволода Борисовича не стало в 1979 году.