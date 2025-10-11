Реутов первым в Подмосковье отметил День многодетной семьи

Накануне праздничной даты глава Реутова Филипп Науменко, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай встретились с самыми активными представителями многодетных семей наукограда. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди них — Носиковы, Лисичниковы, Коковы, Братовы и другие. В некоторых воспитывается по восемь детей.

В неформальной обстановке поделились секретами воспитания и поговорили об успехах ребят, которые отлично учатся, занимаются спортом, творчеством, являются активными участниками «Молодой Гвардии», «Движения первых» и «Орлят России», вместе с родителями поддерживают волонтерское движение.

Пока взрослые обсуждали волнующие их вопросы, для самых были подготовлены мастер-классы по росписи пряников, создания букеты из сладостей и набора для семейного чаепития.

На встрече обсуждались вопросы государственной поддержки многодетных семей в части оплаты жилищно-коммунальных услуг, профессионального обучения и повышения квалификации для многодетных родителей города. Также важной темой стало использование материнского капитала при оплате дополнительного образования детей. Был задан и вопрос о реконструкции Центрального парка в следующем году.

Особое внимание уделили актуальным мерам поддержки. В Реутове сегодня более тысячи многодетных семей, и все прозвучавшие на встрече инициативы по улучшению федеральных, региональных и муниципальных программ будут детально проработаны.

Одним из участников встречи стал многодетный отец, действующий участник специальной военной операции, который приехал в отпуск, чтобы присутствовать на свадьбе старшего сына.

Также на мероприятии вручены награды Мособлдумы и Реутова за вклад в укрепление семейных ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем многодетной семьи.

«Спасибо вам, родители, за любовь, терпение и огромное сердце. Вы делаете наше Подмосковье сильнее, добрее и теплее. Пусть каждый день приносит радость, здоровье, поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Мы рядом — для вас и ваших детей», — заявил Воробьев.

