Андрей Воробьев: в Подмосковье проживают 114 тыс многодетных семей

В Московской области состоялось первое празднование Дня многодетной семьи. Этот праздник, начиная с 2025 года, ежегодно будет отмечаться 11 октября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, в настоящее время в регионе проживают 114 тыс. многодетных семей, где растут 368 тыс. детей. Губернатор отметил, что для поддержки таких семей в области существует целый ряд социальных мер, которые включают в себя в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте и школьное питание. Также многодетные семьи могут рассчитывать на адресную помощь в решении бытовых вопросов.

«С Днем многодетной семьи! Спасибо вам, родители, за любовь, терпение и огромное сердце. Вы делаете наше Подмосковье сильнее, добрее и теплее. Пусть каждый день приносит радость, здоровье, поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Мы рядом — для вас и ваших детей», — заявил Воробьев и рассказал о четырех семьях.

В День празднования Победы — 9 мая — в семье Софии и Владислава произошло радостное событие — рождение 11-го ребенка, сына Ивана. Теперь их большая семья состоит из 7 мальчиков и 4 девочек, и все дети разделяют страсть к музыке, осваивая разные инструменты и активно помогая родителям во всех делах.

Похожая история у Ирины и Ивана Лыковых: в их семье также 11 детей, где самым младшим является Иван, появившийся на свет летом. Дети Лыковых проявляют свои таланты в пении, танцах, игре на музыкальных инструментах и с удовольствием занимаются в различных творческих объединениях.

В Раменском счастливыми родителями в 10-й раз стали Анна и Денис Мордвинцевы. Их новорожденный сын Андрей — седьмой сын и десятый ребенок в семье. Анна преподает изобразительное искусство, старшие дети получили музыкальное образование, а младшие увлечены спортом. Денис работает в сфере информационных технологий. За свой вклад в воспитание детей семья Мордвинцевых удостоена ордена «Родительская слава» и «Знака отличия материнской славы».

В семье Олега и Анастасии Петровых из Щелкова подрастают семеро детей. В феврале произошло знаменательное событие — рождение тройни, дочерей Софии, Любови и Елены. Старшие дети Петровых занимаются спортом и музыкой, а двое из них участвуют в кадетском казачьем отряде.

