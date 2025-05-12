Реутов передал участникам СВО гуманитарную помощь в честь юбилея Победы

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сегодня в 06:33

В Фонде социальной поддержки населения Реутова состоялась торжественная встреча с военнослужащими — участниками специальной военной операции. Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех в единстве поколений» и было приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В событии приняли участие депутаты Совета депутатов Реутова, представители ассоциации ветеранов СВО и Совета ветеранов города, члены «Молодой гвардии» наукограда, а также активные жители, неравнодушные к судьбе защитников Отечества.

Собравшиеся передали военным гуманитарную помощь общим весом более 1 тонны. В груз вошли: два мотоцикла, мощный 10-киловаттный генератор, средства индивидуальной защиты (бронежилеты, каски), приборы разведки, продукты питания и средства гигиены. Особую ценность представляли посылки от школьников и студентов Реутова, собравших для бойцов сухие пайки, консервы и предметы первой необходимости.

«Эта помощь — наш общий вклад в дело защиты Родины, — отметила руководитель Фонда социальной поддержки населения Анна Бабалова. — Сегодня как никогда важно сохранять единство фронта и тыла».

Кроме этого, в рамках встречи военнослужащие передали «Музейно-выставочному комплексу» Реутова уникальные артефакты с поля боя для будущей экспозиции, посвященной участникам СВО.

Проект «Успех в единстве поколений» продолжит работу по поддержке участников СВО и патриотическому воспитанию молодежи. Следующую партию гуманитарной помощи планируют отправить в ближайшие недели.

Напомним, что в Реутове продолжается набор на военную службу по контракту.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников можно на сайте контрактмо.рф.

Жители Реутова могут обратиться в военно-учетный стол по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 23 или по телефону 8 (909) 903-54-19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.