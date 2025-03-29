Рэпера Пашу Техника не могут вернуть в Россию из-за критического состояния

Рэпера Пашу Техника, который находится в больнице в Таиланде, не могут вернуть Россию из-за его критического состояния, сообщает Telegram-канал Baza .

Отмечается, что рэпер находится в палате интенсивной терапии, у него есть ряд критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром.

«Состояние музыканта настолько тяжелое, что тайские врачи даже не обсуждают вариант с транспортировкой в больницу», — говорится в сообщении.

Знакомые заявляли, что несколько дней назад Паше Технику стало плохо в Таиланде. Предполагалось, что рэпер мог отравиться наркотиками, из-за которых он раньше неоднократно лежал в реабилитационных центрах и попадал в заключение.

Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому из-за опасной для жизни ситуации, связанной с вдыханием наркотических веществ, после чего у него отказали легкие и началось заражение крови.

Подробнее о личности Паши Техника читайте в статье РИАМО.