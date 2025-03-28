Отказали легкие: в Таиланде пытаются спасти рэпера Пашу Техника

Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому из-за опасной для жизни ситуации, связанной с вдыханием наркотических веществ, после чего у него отказали легкие и началось заражение крови, сообщает Инфо24 .

Его перевели в госпиталь для тяжело больных на Пхукете и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации: он перекачивает кровь пациента, насыщает ее кислородом и закачивает обратно по системе, которая схожа с переливанием.

Перевезти музыканта в Россию пока невозможно, на лечение требуется около 100 тысяч долларов. Знакомые рэпера уже объявили сбор денег, но фанаты не верят в серьезность ситуации и говорят о мошенничестве.

На протяжении всего своего творческого пути Техник страдал от разных форм зависимости. В 2022 году он оказался в реанимации из-за передозировки запрещенными веществами.