Американский рэпер Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Сенсори, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По словам источника, пара уже рассталась и что в ближайшие дни планирует подать заявления на развод.

Также сообщается, что они устно договорились, что Сенсори получит выплату в 5 млн долларов после недолгого брака, который начался в декабре 2022 года.

2 февраля на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Бьянка вышла на красную ковровую дорожку в шубе, которую затем сбросила. Под ней у супруги рэпера оказалось полностью прозрачное платье телесного цвета без нижнего белья.