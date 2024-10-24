Рэпер Гуф продолжает находиться в больнице в подмосковной Апрелевке

SHOT: Гуф до сих пор лежит в больнице в подмосковной Апрелевке

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) до сих пор пребывает в больнице подмосковного города Апрелевка. У музыканта отличное настроение, приятели посетили его и передали футболку футбольного клуба «Спартак», сообщает SHOT .

23 октября Гуфу вручили обязательство, согласно которому он должен посетить полицейский участок. С сотрудниками правоохранительных органов он должен пообщаться сегодня.

Однако, если Долматов придет в полицейский участок, то его могут отправить отбывать 15 дней административного ареста в связи с мелким хулиганством. Также музыканта могут допросить по уголовному делу о грабеже с использованием насилия. Гуф, предположительно, забрал у сотрудника полиции смартфон, чтобы остановить съемку.

Пребывание в реабилитационном центре может дать Долматову возможность избежать ареста.

Ранее против Гуфа открыли уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса России — «грабеж с применением насилия». За это его могут посадить в тюрьму на срок до семи лет. Ранним утром 23 октября музыкант, предположительно, ударил полицейского в банном комплексе и забрал его смартфон.