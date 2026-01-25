Рэпер Гуф около 3 лет не оплачивает автомобильные штрафы

Рэпер Алексей Долматов, известный также как Гуф, почти три года не оплачивает автомобильные штрафы, хотя он обещал погасить их несколько месяцев назад, сообщает SHOT .

У него не оплачены автоштафы с августа 2023 года. Среди нарушений у исполнителя: превышение скорости, проезд по платным дорогам (в том числе по трассе М-12 и проспекту Багратиона в Москве) и т. д. Всего на рэпере «висит» 24 штрафа на общую сумму 20,5 тыс. рублей.

Оплатить их Гуф обещал еще в 2025 году, но слова своего не сдержал. На него теперь могут открыть исполнительное производство ФССП.

Ранее в Наро-Фоминском горсуде проходило разбирательство по уголовному делу о краже iPhone, фигурантом которого является Гуф. Он не признал свою вину, а заседание перенесено на конец января из-за неявки потерпевшего.

