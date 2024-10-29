РЭО представил интервью с экспертами в рамках Российского экологического форума

Российский экологический оператор представил 18 интервью с ведущими экспертами, записанными в рамках Российского экологического форума 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«На протяжении четырех лет подряд РЭО организует Российский экологический форум, который служит площадкой для обсуждений как для представителей сферы обращения с отходами, так и для представителей общественности, органов государственной власти и бизнеса из сопутствующих отраслей. Все они предлагают свое видение реформ и создания экономики замкнутого цикла в стране. Эти точки зрения мы объединили в серии интервью, подготовленных на РЭФ. Мы надеемся, что в них вы найдете ответы на множество важных вопросов», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Его интервью также доступно на сайте РЭФ-2024.

Ключевые темы форума включали расширенную ответственность производителей (РОП) и новые механизмы регулирования отрасли, инвестиционные программы, зеленое финансирование, законотворчество в сфере управления твердыми коммунальными отходами (ТКО), цифровизацию сектора и развитие экономики замкнутого цикла.

На сайте представлены беседы с видными представителями отрасли, такими как заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова, генеральный директор ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин, исполнительный директор ООО «Хартия» Алексей Куртишвили, генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Свой вклад в интервью внесли также председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, и. о. генерального директора ФГАУ «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» Светлана Кутукова, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, председатель совета по устойчивому развитию ППК «Российский экологический оператор» Светлана Бик, советник губернатора Камчатского края Екатерина Емец.

От общественности в обсуждении приняли участие сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев, сопредседатель того же Движения, начальник отдела проектов в сфере экологии Движения Первых Михаил Данькин, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, гонщик Формулы-1, основатель фонда и председатель совета «Мы выступаем как один» Никита Мазепин, эксперт в области маркетинга и основатель Всероссийского образовательного форума «Репутация», Экологического общества «ЭКОРАЗВИТИЕ» и группы-компаний ANNARUSSKA Group Анна Русска, экоблогер и руководитель проекта «Экоразнос®️» Инесса Генералова.