Ремонт спортзала в гимназии № 3 в Дубне вышел на финишную прямую

Уже можно оценить, каким будет обновленный спортивный зал в гимназии номер 3. Ремонт завершен на 85% процентов — позади штукатурные и большая часть малярных работ. Для оформления выбраны оттенки синего. Такого же цвета будет новый специальный спортивный линолеум.

«Все основные работы — штукатурные, малярные уже подошли к концу. По просьбе директора мы делаем небольшую реставрацию штакетника, который здесь был. И начинаем с сегодняшнего дня раскатывать линолеум, чтобы он вылежался, и потом мы его могли застелить и нанести разметку. То есть, до конца недели, как и предполагалось контрактом, работы будут выполнены в полном объеме», — пояснил представитель компании-подрядчика Василий Новиков.

Срок завершения ремонта — конец текущей недели. Сейчас на объекте трудятся шесть человек. Подрядчики уверены — этого достаточно, чтобы уже с понедельника школьники смогли заниматься физкультурой в этом, обновленном зале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.