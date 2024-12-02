Ремонт Дома культуры «Лира» завершается в округе Серпухов

Ремонт Дома культуры «Лира» и прилегающего сквера в п. Пролетарский округа Серпухов подходит к завершению, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В актовом зале специалисты заменили систему отопления и освещения, покрасили стены, постелили ковролин, повесили кулисы, обработанные противопожарной смесью. Пол на сцене тоже обработают противопожарным составом, после чего рабочие уложат верхний слой покрытия. Помимо этого, ожидается поставка новых кресел и установка дверей.

В прилегающем сквере на данный момент идет монтаж детского игрового комплекса. Безопасность детей — приоритет, поэтому на площадке обустроено специальное покрытие. Завершат работы в ближайшие несколько дней.

Кроме того, на объекте уложено около 1300 кв. м асфальтобетонного покрытия, 1980 кв. м брусчатки на пешеходные дорожки, 1,5 км бортового камня. Установлено 14 скамеек, из которых две на детской площадке, и 14 урн. Специалисты также нанесли разметку на парковочной зоне и установили парковочные столбы, обустроили велопарковки и садовое ограждение, отделяющее тротуар от зеленой зоны.

В ближайшее время ДК и сквер вновь станут точкой притяжения для сотен жителей поселка.

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