Рейд по выявлению незаконных мигрантов провели в Дзержинском

3 сентября представители администрации городского округа Дзержинский совместно с сотрудниками правоохранительных органов МУ МВД России «Люберецкое» провели совместный рейд, направленный на выявление незаконных мигрантов и незаконной торговли на территории города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цель рейда — отреагировать на поступивший сигнал и выявить незаконных мигрантов и незаконную торговлю на территории муниципалитета.

В ходе рейда было установлено, что на территории строящегося административно-складского комплекса на улице Садовая, дом 2 незаконно проживают и работают шесть человек из числа мигрантов. Правоохранители установили, что на складе производилась переупаковка продуктов питания с истекшим сроком годности с целью последующей реализации.

По итогам данного рейда будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.