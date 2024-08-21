Редкий фиолетовый гриб случайно нашли под Нижним Новгородом

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Жители Нижегородской области во время прогулки обнаружили паутинник фиолетовый. Этот гриб занесен в Красную книгу России, сообщает ИА «Время Н» .

Редкое растение нашли в лесу Борского округа. Очевидцы опубликовали его фото в соцсети.

Паутинник можно встретить в лиственных и смешанных лесах. Как правило, он растет на болоте со сфагновым мхом.

Журналисты уточнили, что грибы с фиолетовыми шляпками считаются съедобными, но из-за редкости собирать их не рекомендуется.

Ранее жительница Нижнего Новгорода нашла другой редкий гриб — «Зуб Дьявола». Он неопасен для человека, хотя и несъедобен. В народе гриб прозвали «Зубом Дьявола» из-за его белой шляпки с ярко-красными каплями, напоминающими кровь.