В Нижнем Новгороде нашли «Зуб Дьявола»

Женщина, собиравшая грибы в лесу в Нижнем Новгороде, обнаружила и опубликовала в Сети фотографию очень редкого для России гриба — «Зуб Дьявола». Он неопасен для человека, хотя и несъедобен, сообщает ИА «Время Н» .

Гриб можно опознать по белой шляпке с ярко-красными каплями, похожими на кровь. Именно поэтому в народе его название связано с кровоточащим зубом дьявола или клубникой со сливками.

«Зуб Дьявола» привлекает насекомых из-за липкой красной жидкости — они приклеиваются к грибу и становятся его пищей. Чаще такой гриб встречается именно в хвойных лесах.

В Подмосковье Минэкологии предупреждает граждан о грибах, которые нельзя срывать. В региональную Красную книгу занесены 27 видов грибов, двое из них также находятся в Красной книге России — это саркосома шаровидная и спарассис курчавый.