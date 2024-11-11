Редкие птицы вернулись на природные территории Москвы

сегодня в 10:43

Птицы, которых считали исчезнувшими, вернулись на природные территории Москвы. Среди них черный коршун, серая цапля, полевой лунь, обыкновенный осоед и зеленый дятел, сообщает газета «Известия» .

Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды подсчитали, что на данный момент в столице обитают 154 вида птиц. 70 из них внесены в Красную книгу.

Москва — удобное место для проживания птиц. Пернатым нужны особые условия — чистая вода, открытая территория и хороший воздух.

Ранее стало известно, что злоумышленники массово травят голубей возле станции метро «Братиславская». Горожане заметили, что одновременно по 20–50 птиц мучительно умирают в течение пяти минут.