Неизвестные отравили десятки голубей на юго-востоке Москвы

Злоумышленники массово травят голубей возле станции метро «Братиславская». Горожане заметили, что одновременно по 20-50 птиц мучительно умирают в течение пяти минут, сообщает «360» .

На место выезжали специалисты из столичного комитета ветеринарии. Они забрали трупы птиц для установления причин смерти.

Проведенные анализы показали, что болезней у голубей не было. При этом исследование на яды в лаборатории не делают. Горожане уверены, что неизвестные травят голубей, синиц и ворон.

Одна из очевидцев рассказала, что трупы голубей видела каждый день с 21 сентября.