«Ред-флаг» и «пупупу» могут стать словами года по версии Грамоты.ру

Портал Грамота.ру представил претендентов на звание слова 2025 года. Всего в шорт-лист попали 12 слов, сообщает РИА Новости .

Среди претендентов — «лимб», «проявленность», «зуммер», «ред-флаг» и междометие «пупупу». Также в шорт-листе есть слова «сигма», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить».

В этом году прослеживается тенденция к повсеместному присутствию контента, сгенерированного ИИ. Также широко применяются слова, связанные с психологией и характеризующие человеческие типы.

Всего лингвисты изучали более 500 слов. Они в течение всего года смотрели, какие слова появились в языке или получили новое значение в последние несколько лет, а также на частоту употребления. Обращали внимание эксперты и на упоминаемость в СМИ.

Слово года специалисты выберут с помощью открытого рейтингового голосования.

Ранее стало известно, что россияне в будущем перестанут обращаться к собеседнику по отчеству в разговоре. Они стремятся к более молодежному виду общения.

