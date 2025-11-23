Киселева: россияне перестанут обращаться к собеседнику по отчеству в разговоре

Жители России начали реже обращаться друг к другу по отчеству во время диалогов. После смены поколений в будущем не исключено, что русскоговорящие и вовсе откажутся от этого во время коммуникативных ситуаций, рассказала РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева.

Она отметила, что в паспорте и иных документах отчества продолжат указывать. Однако ситуаций, когда они будут нужны, окажется меньше.

Россияне активно стремятся к более молодежному виду общения. Он, как правило, менее формальный, отметила Киселева.

Журналисты уже долгое время не используют отчество. В банках, многофункциональных центрах, рабочих коллективах обращаются к работникам по имени. При этом отчество продолжают называть во время разговоров с докторами и учителями, преподавателями.

