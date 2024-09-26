РБК: встроенный в Telegram криптокошелек «сломался» из-за продажи монет «хомяка»

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Криптовалютный кошелек Wallet, который встроен в мессенджер Telegram, сломался из-за наплыва пользователей, продающих монеты Hamster Kombat. Цифровой актив появился на биржах 26 сентября в 15:00, сообщает РБК-крипто .

При попытке открыть Wallet появляется сообщение «технические неполадки». Обозреватель операций в блокчейне TON и сайт Tonviewer, который отображает статус сети, тоже не работают.

У некоторых пользователей с перебоями функционируют и криптовалютные биржи. Команда блокчейна TON заранее говорила, что из-за запуска монеты Hamster Kombat будет оказана серьезная нагрузка на сеть.

Ранее сообщалось, что игрокам Hamster Kombat начислили монеты HMSTR на криптокошельки. Их получили и пользователи кошельков, и бирж.