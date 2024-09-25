Игрокам Hamster Kombat начислили монеты HMSTR на криптокошельки

Криптовалюта HMSTR от популярной Telegram-игры Hamster Kombat начала зачисляться на кошельки пользователей, зарегистрированные на биржах. Об этом написали пользователи в официальном чате приложения.

Криптовалюту начисляют уже несколько дней подряд. 23 и 24 сентября ее получили пользователи, выбравшие для вывода обычный кошелек. 25 сентября цифровые активы зачислили на счета пользователей, зарегистрированных на биржах.

Однако вывести монеты пока нельзя. HMSTR начнет торговаться на биржах только с 15 часов 26 сентября.

Точный курс криптовалюты на бирже тоже неизвестен. Он будет раскрыт только после официального листинга.

Ранее сообщалось, что пользователи Hamster Kombat получат копейки за потраченные месяцы времени. Многим из них начислят всего от 1 до 3 тыс. монет.